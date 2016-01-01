Материалы по истории российской культуры: исследования о российской культуре, иллюстрации о культуре, статьи, научные комментарии. Все богатство и многообразие мирового историко-культурного наследия - на страницах интернет-версии журнала "Наше наследие"

Журнал “Наше наследие” сайт о культуре, истории и искусстве

"Наше наследие" - это богатейшие материалы по истории российской культуры: тексты о культуре, иллюстрации о культуре, статьи и научные комментариии о российской культуре. Обширные собрания музеев, архивов, библиотек, выдающиеся памятники архитектуры, искусства, литературы, народного творчества - все богатство и многообразие мирового историко-культурного наследия находят достойное отражение на страницах журнала "Наше наследие".

Иллюстрированный культурно-исторический журнал, возвращает читателям работы несправедливо забытых философов, литераторов, художников; публикует мемуары, письма, архивные материалы по истории России и ее культуре; рассказывает о частных коллекциях произведений искусства, архитектурных памятниках, музейных запасниках, культуре российской провинции.

Историко-культурный журнал "Наше наследие" считается одним из авторитетнейших изданий в области культуры и искусства России. Журнал создан по инициативе академика Д.С. Лихачева в 1988 году, причислен ЮНЕСКО к лучшим в мире изданиям по культуре и искусству.

В 1999 г. журнал "Наше наследие" первым из периодических изданий России был удостоен Государственной премии РФ "За просветительскую деятельность".