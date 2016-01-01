 Культура | История | Искусство | Наше Наследие - иллюстрированный культурно-исторический журнал | Русская культура | История культуры | Культура искусство | история России, культурное наследие
Журнал "Наше Наследие" - Культура, История, Искусство
Культура, История, Искусство - http://nasledie-rus.ru
Интернет-журнал "Наше Наследие" создан при финансовой поддержке федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
 

Культура | История | Искусство | журнал "Наше наследие"

Материалы по истории российской культуры: исследования о российской культуре, иллюстрации о культуре, статьи, научные комментарии. Все богатство и многообразие мирового историко-культурного наследия - на страницах интернет-версии журнала "Наше наследие"



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«Наше наследие» On Line

Редакция журнала «Наше наследие» ® и его электронной версии www.nasledie-rus.ru предупреждает, что все иные печатные издания и электронные ресурсы, использующие имя или логотип журнала «Наше наследие», основанного академиком Д.С.Лихачевым в 1988 году, никакого отношения к истинному журналу «Наше наследие» не имеют, а редакция не несет ответственности за их публикации.


125 лет со дня рождения М.А.Булгакова

Художественный мир Валентина Серова

Царский изограф Симон Ушаков

Амазонка авангарда - Вера Пестель

Константин Леонтьев. Керченские рассказы

Вячеслав Иванов. Автографы, портреты, рисунки


Живопись и графика Екатерины Палеевой-Воробьевой19 - 30 января



ЧИТАЙТЕ В новом 119-м номере журнала:


Журнал “Наше наследие” сайт о культуре, истории и искусстве

www.nasledie-rus.ru

"Наше наследие" - это богатейшие материалы по истории российской культуры: тексты о культуре, иллюстрации о культуре, статьи и научные комментариии о российской культуре. Обширные собрания музеев, архивов, библиотек, выдающиеся памятники архитектуры, искусства, литературы, народного творчества - все богатство и многообразие мирового историко-культурного наследия находят достойное отражение на страницах журнала "Наше наследие".

Иллюстрированный культурно-исторический журнал, возвращает читателям работы несправедливо забытых философов, литераторов, художников; публикует мемуары, письма, архивные материалы по истории России и ее культуре; рассказывает о частных коллекциях произведений искусства, архитектурных памятниках, музейных запасниках, культуре российской провинции.

Историко-культурный журнал "Наше наследие" считается одним из авторитетнейших изданий в области культуры и искусства России. Журнал создан по инициативе академика Д.С. Лихачева в 1988 году, причислен ЮНЕСКО к лучшим в мире изданиям по культуре и искусству.
В 1999 г. журнал "Наше наследие" первым из периодических изданий России был удостоен Государственной премии РФ "За просветительскую деятельность".

Наше Наследие - новый номер журнала № 119
2016
119 118 117 116
2015
115 114 113 112
2014
111 110 109 108
2013
107 106 105
2012
104 103 102 101
2011
100 99 98 97
2010
  96 95 93-94
2009
    91-92 89-90
2008
  87-88 86 85
2007
  84-83 82 81
2006
  80-79 78 77
2005
  76-75 74 73
2004
72 71 70 69
2003
  68-67 66 65
2002
  64-63 62 61
2001
60-59 58 57 56
2000
55 54 53 52
1999 - 1988
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Title: Nashe nasledie
Title in english: Our Heritage
ISSN: 0234-1395
Periodicity: 4
Annotation: High arts and historical cultural edition. Forgotten literature, memoirs, rare and archive works - encyclopedia of Russian cultural life. Beautiful illustrations.
 
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